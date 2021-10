Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Les nouvelles routes de la soie. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les nouvelles routes de la soie.

le vendredi 11 février 2022 à 14:30

PAR EMMANUEL LINCOT, PROFESSEUR À L’INSTITUT CATHOLIQUE.

Sur inscription – Tarif B (Cycle de 8 conférences) : Versaillais : 96.16€ – Non Versaillais : 120.20€

Occidentalisme et démocrature : quand la Chine pense le monde à l'heure des nouvelles routes de la soie.

2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T16:00:00

