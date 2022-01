Les nouvelles formes de Solidarité dans le monde agricole Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les nouvelles formes de Solidarité dans le monde agricole Paris Expo Porte de Versailles, 5 mars 2022, Paris. Les nouvelles formes de Solidarité dans le monde agricole

Paris Expo Porte de Versailles, le samedi 5 mars à 15:00

Cette intervention se déroulera sur le stand #agridemain (hall 4, stand B-020). Participeront notamment à cet échange : Christian Ouillet (président de l’Association Les agriculteurs ont du coeur !), Cédric Guyot (dirigeant d’AgriKolis), Barbara Mauvilain (responsable du service des relations institutionnelles de la Fédération Française des Banques Alimentaires).

Gratuit

L’exemple des Agriculteurs ont du Coeur ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les nouvelles formes de Solidarité dans le monde agricole Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-05 was last modified: by Les nouvelles formes de Solidarité dans le monde agricole Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 5 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris