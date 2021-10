Paris Bibliothèque Benoîte Groult île de France, Paris Les nouvelles familles Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les nouvelles familles Bibliothèque Benoîte Groult, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Table ronde avec Mme Martine Gross et Maitre Caroline Mecary, modérée par Marion Dupont Dans le cadre du festival Le 14e des Fiertés de la Mairie du 14e, les bibliothèques George Brassens et Benoîte Groult vous convient à une table ronde qui réunira Martine Gross, sociologue et militante de la lutte contre les discriminations envers les homosexuels et Caroline Mécary, avocate, spécialiste des questions concernant l’homoparentalité. Marion Dupont, journaliste au Monde, animera la rencontre. IMPORTANT : la rencontre a lieu à la bibliothèque Benoîte Groult. Plus d’information sur toute la programmation du festival des cultures et identités LGBTQI+ du 14e sur www.mairie14.paris.fr Animations -> Conférence / Débat Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

4, 6, 12, 13 : Montparnasse (100 m) 13 : Gaîté (192m) 6 : Edgar Quinet (510m) 91 : arrêt Place de Catalogne 88, 59 : arrêt Place de Catalogne

Contact :bibliothèque Benoîte Groult 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ 0143224218 Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Queer Lgbt;Solidaire;Ados;Bibliothèques

Date complète :

2021-11-19T19:00:00+01:00_2021-11-19T20:30:00+01:00

Droits réservés

