Les nouvelles écritures pour orgues – Festival Variations lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les nouvelles écritures pour orgues – Festival Variations lieu unique (le), 15 avril 2022, Nantes. 2022-04-15

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Entrée libre. Discussion au salon de lecture du lieu unique. Discussion avec Olivier Lamm, rédacteur culture à Libération, et David Sanson, rédacteur à Mouvement.On observe aujourd’hui un vif regain d’intérêt pour l’orgue de la part de compositeurs contemporains minimalistes venus des scènes DIY, expérimentales ou des musiques extrêmes. Des pionniers – Meredith Monk, Steve Reich, La Monte Young, Terry Riley – aux nouveaux explorateurs – Sarah Davachi, Ellen Arkbro… Tour d’horizon. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

