Paris

Les Nouvelles Aventures de Gros-pois et Petit-point Institut suédois, 24 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 24 octobre 2021

de 11h15 à 12h15

gratuit

Venez découvrir Les Nouvelles Aventures des deux personnages les plus attachants des films pour enfants suédois ! Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie. Un programme de six courts métrages doux et original adapté aux plus petits, à partir de 2 ans : En cuisine…

Gros-pois et Petit-point n’ont plus rien à grignoter dans leurs placards. En fouillant, ils trouvent enfin de quoi cuisiner. Ils décident alors de mettre la main à la pâte… La tête à l’envers

Au cirque, Gros-pois et Petit-point s’émerveillent devant les acrobaties des Frères Kaninis, dont ils essaient de reproduire les figures. De retour chez eux, leur vient une drôle d’idée, plutôt renversante ! C’est contagieux !

Petit-point a la varicelle, il a de la fièvre et fait des cauchemars délirants. Heureusement que Gros-pois est là pour prendre soin de lui. Mais attention, c’est contagieux ! Le marchand de souliers

Comme c’est amusant de sauter dans les flaques, mais les chaussures de Gros-pois et Petit-point sont dans un sale état ! Lorsqu’ils découvrent un étrange magasin de souliers ambulant, ils choisissent de s’y aventurer… La cueillette

Gros-pois et Petit-point partent cueillir des champignons dans la forêt en veillant à ce qu’ils soient comestibles. Mais la nuit tombe, et ils peinent à retrouver le chemin du retour… Tellement disco !

Gros-pois et Petit-point organisent le réveillon du nouvel an. La fête bat son plein sous la boule à facettes. Jusqu’à l’arrivée d’un voisin un peu grincheux… Ce film est la suite des aventures de Gros-pois et Petit-point, que nous vous avions présenté à l’Institut suédois en 2018. Voir la bande annonce Informations pratiques :

À partir de 2 ans.

Entrée libre sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Ouverture des portes à 11h. Réalisé par De Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad

Film en version française

Institut suédois 11 rue Payenne Paris 75003

1 : Saint-Paul (383m) 8 : Chemin Vert (404m)

Contact :Institut suédois +33144788020 institutsuedois@si.se https://paris.si.se/agenda/cine-jeunesse-les-nouvelles-aventures-de-gros-pois-et-petit-point/

