Les Nouvelles aventures d’Anatole & Tritonus – Cie Harmoniphone Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Nouvelles aventures d’Anatole & Tritonus – Cie Harmoniphone Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 7 février 2022, Nantes. 2022-02-07 Représentations du 7 au 11 février 2022 à 14h30

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 7 au 11 février 2022 à 14h30 Spectacle musical jeune public. Jouer sans arrêt la même mélodie, tous les jours et à la même heure, pour le bon plaisir du Roi, n’est pas du goût de Tritonus. Par son attitude frondeuse, il finit par se faire chasser, entraînant dans sa chute son compère Anatole. Avec leurs instruments comme unique bagage, où aller ?… Soudain, leur vient à l’esprit la contrée mythique où ils pourraient – c’est sûr ! – commencer une nouvelle vie. La Mélophonie… Alors, cette destination existe-t-elle vraiment ? Et si oui, arriveront-ils à la rejoindre ? De nouvelles aventures musicales les attendent, à bord d’un bateau, sous l’eau, dans les méandres d’une ville inhospitalière. D’Erik Satie à Charles Mingus, de Joseph Bodin de Boismortier à la musique traditionnelle turque, la Mélophonie est-elle là ? Toute proche ? Distribution :Raphaël Herlem : Anatole – saxophone baryton / sopranoThomas Laurent : Tritonus – harmonica chromatique / chant / percussionsLisa Labbé (Cie du Mystère Bouffe) : mise en scèneDaniel Elespe : construction décorsSandrine Duguet : toiles peintes Durée : 50 min. Public : 4 à 10 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/