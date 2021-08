Lille En ligne Lille, Nord Les nouvelles aides financières aux travaux pour les propriétaires bailleurs En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Les nouvelles aides financières aux travaux pour les propriétaires bailleurs —————————————————————————- Vous êtes propriétaire d’un logement que vous mettez en location. Pour financer votre projet de travaux de rénovation, plusieurs types d’aides existent également pour les propriétaires bailleurs. Lors de cette conférence, le conseiller FAIRE (info-énergie) et un juriste de l’ADIL présenteront les aides aux travaux et les outils fiscaux, ainsi que les services de conseils et d’accompagnement AMELIO pour les propriétaires bailleurs. **→ Mardi 12 octobre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formualire ci-dessous, vous recevrez, la veille ou le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd08dNPU-dGJFVYG6ykwHCav9QO3Hy23N2yjGFB2ANkCRaUcg/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd08dNPU-dGJFVYG6ykwHCav9QO3Hy23N2yjGFB2ANkCRaUcg/viewform?usp=sf_link)

Conférence gratuite, inscription préalable obligatoire

