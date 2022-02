Les nouveaux rdv de la bibliothèque (Chaque samedi hors vacances scolaires) Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Les nouveaux rdv de la bibliothèque (Chaque samedi hors vacances scolaires) Bibliothèque Municipale (Centrale), 5 mars 2022, Wattrelos. Les nouveaux rdv de la bibliothèque (Chaque samedi hors vacances scolaires)

Bibliothèque Municipale (Centrale), le samedi 5 mars à 14:30

Blind-test sur le thème « Chanteuses ». Dans le cadre de la journée de la femme

Entrée gratuite, sur réservation

Quizz musical Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque Municipale (Centrale) Adresse 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Departement Nord

Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Les nouveaux rdv de la bibliothèque (Chaque samedi hors vacances scolaires) Bibliothèque Municipale (Centrale) 2022-03-05 was last modified: by Les nouveaux rdv de la bibliothèque (Chaque samedi hors vacances scolaires) Bibliothèque Municipale (Centrale) Bibliothèque Municipale (Centrale) 5 mars 2022 Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord