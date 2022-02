Les Nouveaux Ateliers, festival d’art urbain Port-de-Bouc, 30 mai 2022, Port-de-Bouc.

2022-05-30 – 2022-06-04 Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger 1 Avenue Du Général de Gaulle

À l’initiative du collectif marseillais Lartmada et en collaboration avec la Ville de Port de Bouc, le festival d’art urbain « Les Nouveaux Ateliers » a été créé en 2020. Le festival tire son nom de la ruche créative qu’ont été les Chantiers et Ateliers de Provence actifs jusqu’en 1966, rend hommage à l’essence identitaire de la cité marquée par une empreinte industrielle et maritime unique en son genre. Pendant une semaine, une quinzaine d’artistes de peinture murale investissent la ville et ont « carte blanche » pour réenchanter une dizaine de murs dans un festival de couleurs et de bonne humeur. Ils participent alors à l’embellissement de la ville avec une liberté artistique totale. La programmation associée au festival propose des performances d’artistes, des conférences et autres rencontres pour créer un moment de liesse et d’effervescence où chacune et chacun s’investit pour l’intérêt commun.

+33 4 42 43 31 20

