Les nouveaux activistes La Gaîté Lyrique Paris

Paris

Le mercredi 08 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit sous condition

Si les jeunes générations délaissent de plus en plus les urnes, elles sont également nombreuses à militer sur les réseaux pour faire entendre leur voix dans le monde. Las de ne pas se faire entendre dans les médias et dans le corps politique, certaines causes se sont emparées d’Internet pour exister. Mais le militantisme en ligne est-il pour autant générateur de communs ? Des plateformes de pétitions en ligne aux vidéos virales en passant par le podcast, de nouvelles mobilisations sont à l’œuvre qui engagent avant tout des milliards d’êtres humains interconnectés. Une information locale peut désormais résonner dans le monde entier. De nombreux réseaux d’entraide en ligne surgissent à chaque crise humanitaire. Les pétitions en ligne n’ont jamais connu autant de succès. Mais à l’ère du militantisme performatif et de la mise en scène permanente de son identité en ligne, peut-on vraiment parler d’activisme politique ? C’est la question qui sera posée aux auteurs et autrices des podcasts lauréats de la résidence “Les voix manifestes”, menée durant trois mois à la Gaîté Lyrique, en partenariat avec Tilt, une initiative de l’Agence française du développement et du Paris Podcast Festival. En présence des lauréates et lauréats de la résidence “Les voix manifestes”. Il était des voix #6 – Les nouveaux activistes Dans le cadre du Paris Podcast Festival enregistrement le 08.06.22 à 19h. Diffusion le diffusion le 22.06.22 sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, et [Plein Écran]. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/les-nouveaux-activistes https://fb.me/e/1fUKWj8fx https://fb.me/e/1fUKWj8fx

