Les Nouveautés du MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, samedi 18 mai 2024.

Les Nouveautés du MOBE Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Les collections du MOBE représentent un bien commun, qui appartient à toutes et tous. Chaque année, elles s’enrichissent de nouveaux spécimens et échantillons.

Une grande partie de ces nouveaux arrivants est issue d’un territoire régional, mais certains sont aussi plus exotiques. Parmi les richesses régionales, vous pourrez découvrir des spécimens que vous ne soupçonniez pas !

D’autres spécimens étaient déjà présents dans les collections du MOBE mais ont pu bénéficier d’une restauration patrimoniale. Des professionnels spécialisés interviennent régulièrement sur les collections du MOBE pour leur offrir un futur serein !

Chaque année, le MOBE proposera un temps d’exposition de son patrimoine en cours de constitution, pour les petits nouveaux de l’année : venez découvrir l’actualité de votre patrimoine au cœur des collections du MOBE…

Pour cette première édition, place aux fossiles d’espèces disparues, aux échantillons de minéraux et de roches.

Du 5 avril au 23 juin 2024 – Le Plateau

Gratuité Samedi 18 mai de 19h à minuit

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Quatre niveaux d’expositions pluri-médias décloisonnent les savoirs et mettent en scène collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes. Tram, ligne A, ligne B Bus SNCF

© MOBE