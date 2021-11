Aix-en-Provence THÉÂTRE DU BOIS DE L'AUNE Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les Noubas du Zik Zac THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le Zik Zac Festival joue les prolongations et innove en colorant l’automne musical. Dans le cadre d’une nouvelle programmation trimestrielle 2021-2022, La Fonderie s’associe au Théâtre du Bois de l’Aune pour présenter LES NOUBAS DU ZIK ZAC, un cycle de concerts gratuits qui met en valeur les musiques traditionnelles et modernes du Maghreb et du Machreq. Pour sa première édition, dimanche 21 novembre à 15h, LES NOUBAS DU ZIK ZAC accueillent la poétesse pop franco-tunisienne Nawel Ben Kraïem et l’héritier prodige du Chaâbi algérien Kamel El Harrachi. Une affiche qui fait le pont entre les générations et une passerelle tissée entre les deux rives de Méditerranée. Concerts gratuits sur réservation par téléphone : 04 88 71 74 80

THÉÂTRE DU BOIS DE L'AUNE 1 Place Victor Schoelcher, 13090 Aix-en-Provence

2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T17:30:00

