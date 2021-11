Les notions et les principes de l’alimentation en Ayurveda Chantilly, 13 novembre 2021, Chantilly.

Les notions et les principes de l’alimentation en Ayurveda Chantilly

2021-11-13 10:30:00 – 2021-11-13 13:00:00

Chantilly Oise Chantilly

Parmi toutes les activités physiques, la marche (en particulier la marche dans la nature) est celle qui convient à tous les profils (ayurvédiques). Nous vous proposons des sorties qui regroupent ces deux éléments, Marche et Ayurveda, et de vous faire découvrir lors d’une promenade les principes et les bienfaits de la plus ancienne médecine holistique issue de l’inde antique.

Thème de la sortie :

Comment comprendre l’alimentation selon l’Ayurveda ? Nous allons aborder les principes des six saveurs des aliments ainsi que quelques notions de bases pour une alimentation équilibrée du point de vue Ayurvédique.

greg@karuna-nature.com

Chantilly

