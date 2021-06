Les notes salées – Tankus the Henge Plobannalec-Lesconil, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Plobannalec-Lesconil.

Les notes salées – Tankus the Henge 2021-07-08 21:30:00 – 2021-07-08

Plobannalec-Lesconil Finistère Plobannalec-Lesconil

Tankus the Henge est un groupe de musiciens anglais basé à Londres. Leur influence musicale va du rock ‘n’roll au Gypsy Jazz en passant par le Ragtime et la musique New Orleans. On peut classer leur composition, même si le leader Jaz Delorean s’en défend (car le groupe utilise des instruments électriques), dans le genre Steampunk. Il participe d’un mouvement parfois nommé « rétrofuturiste ». Après avoir percé à Londres, Tankus the Henge se produit dans plusieurs centaines de concerts dans le monde entier et quelques-uns des plus gros festivals européens comme le Glatonsbury Festival en Angleterre (2016) ou le WOMAD en Espagne (2011). Mais petite ou grande scène, ce qu’ils veulent, c’est partager leur énorme énergie avec le public !

dernière mise à jour : 2021-06-28 par