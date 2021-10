Rouen Hôtel des Sociétés savantes Rouen, Seine-Maritime Les Normands et la terre des Pharaons au XIXe siècle Hôtel des Sociétés savantes Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Pour paraphraser Victor Hugo, au XIXe s. « tout le continent penche à l’Orient »… L’intérêt pour cet ailleurs, et en particulier la terre des Pharaons, se développe dans tous les domaines grâce notamment à l’amélioration des transports et à la stabilisation du contexte politique en Méditerranée. Des « **Normands** », **antiquaires, auteurs et savants** participent à l’exploration et à la découverte de ce pays (**archéologie, photographie, littérature** etc…) qui au début du XIXe s. est « un pays que l’Europe ne connaît guère que de nom » (Dominique Vivant-Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, 1802). Par Caroline Dorion-Peyronnet Conservatrice du Patrimoine Chef du Service des Sites et Musées départementaux de Seine-Maritime

