LES NONAME The Queen Victoria, 28 avril 2022, Marseille.

The Queen Victoria, le jeudi 28 avril à 19:00

ENGLISH APÉRO MADE IN MARSEILLE 100% ANGLAIS (ou presque) AVEC LE SOUTIEN DE NOS AMIS DE MARSEILLE INTERNATIONAL MEETUP ASSOCIATION (MIMA) Un afterwork 100% Anglais dans le pub le plus emblématique de la ville et une ambiance plus British que jamais… The Queen’s cocktails and a great choice of beers, le tout servi dans la langue de Shakespeare. Trinquons ensemble and say “Cheers“!!! UNE SOIRÉE EN 2 PARTIES ET 3 ESPACES Peu importe votre âge, votre nationalité ou votre niveau d’anglais, nous avons concocté une formule pour tous les goûts et toutes les attentes : FIRST HALF 19h-21h > ESPACE #1 : MEET & SPEAK en terrasse (ou à l’intérieur selon la météo) > ESPACE #2 : SNACK & CHAT en partageant un casse-croûte ou un repas au restaurant SECOND HALF 21h-23h > ESPACE #3 : LIVE MUSIC à l’entrée du bar pour ambiancer la deuxième partie de la soirée ! LES NONAME PUMP IT UP AT WINE O’CLOCK ! Le retour des NoName pour la suite des Lives ! Un show de dingue, une ambiance de folie, un concert 100% Pop Rock avec Aurélie (chant), Lionel (basse), Vincent (piano) et Yoann (batterie). TOUS EN PISTE, FAITES DECOLLER VOTRE ANGLAIS AT THE QUEEN VIC!!! ENTRÉE GRATUITE > en solo, duo ou groupe à l’heure que vous voulez (plus tôt, c’est mieux) > accueil by Carina and Tina (English Apéro Team) et Nick (Marseille International Meetup Association) à partir de 19h – si vous ne nous retrouvez pas, demandez au bar ! AU PROGRAMME > FIRST HALF: Meet & Speak, Snack & Chat de 19h à 21h > animation par hôtes anglophones et formateurs expérimentés > SECOND HALF: Live Music de 21h à 23h (et plus si affinité !) > reprises Pop Rock 100% Anglais (ou presque) des années 80 à nos jours by « Les NoName »

Entrée libre

♫POP ROCK COVERBAND♫

The Queen Victoria 1 place aux huiles, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



