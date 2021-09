LES NONAME The Queen Victoria, 16 septembre 2021, Marseille.

LES NONAME

The Queen Victoria, le jeudi 16 septembre à 19:00

LIVE MUSIC SPECIAL AT THE QUEEN VICTORIA ! Le lancement de la saison des Lives at The Queen Victoria avec Les NoName Marseille et le soutien de Marseille International Meetup Association (MIMA). Une soirée de fête à l’anglaise dans le pub le plus emblématique de la ville et une ambiance plus British que jamais. LES NONAME ROCKIN’ THE PORT AT WINE O’CLOCK ! Soirée Pop Rock des années 80 à nos jours avec Aurélie (chant), Lionel (contre-basse), Vincent (piano) et Yoann (batterie). Faites décoller votre anglais en musique at The Queen Vic!!! HAPPY BIRTHDAY ENGLISH APÉRO ! Venez fêter les 6 ans de English Apéro et profiter d’une dernière nuit d’été 100% ANGLAIS sur Le Vieux Port de Marseille. Summer cocktails and a great choice of beers… Trinquons ensemble and say « Cheers! »!!! ENTRÉE GRATUITE > en solo, duo ou groupe à l’heure que vous voulez (plus tôt, c’est mieux) > accueil par Carina et Tina (English Apéro) et Nick (Marseille International Meetup Association) PROTOCOLE COVID > admission avec le pass sanitaire > gestes barrières respectés pour une soirée en toute sécurité > service à table pour minimiser les déplacements AU PROGRAMME > Afterwork Made in Marseille : 100% anglais (ou presque !) > Live Music : British and American pop-rock by « Les NoName » > English Corner : animation par hôtes anglophones et formateurs expérimentés AU BAR > Happy Hour jusqu’à 20h > très grande sélection de bières, whiskies, cocktails avec et sans alcool… > super carte de pub food et grignotages à partager INFORMATIONS > par téléphone : 06 18 40 12 66 > par mail : [contact@englishapero.fr](mailto:contact@englishapero.fr) RÉSERVATIONS > réservation vivement conseillée pour les repas et les groupes > The Queen Victoria, 1 place aux Huiles 13001 Marseille > par téléphone : 04 96 11 01 80 > [http://www.thequeenvictoria.fr/](http://www.thequeenvictoria.fr/)

Entrée libre

♫♫♫

The Queen Victoria 1 place aux huiles, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T19:00:00 2021-09-16T23:59:00