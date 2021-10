Paris Square Alexandre-et-René-Parodi île de France, Paris Les nomades arrivent ! Romanès, le dernier cirque tzigane Square Alexandre-et-René-Parodi Paris Catégories d’évènement: île de France

Les nomades arrivent ! Romanès, le dernier cirque tzigane
Du 16 octobre au 26 décembre 2021

samedi, dimanche de 15h à 17h

samedi de 20h30 à 22h30

Plongez dans l'univers tzigane des Balkans avec le nouveau spectacle de la Tribu Romanès ! Malgré les turbulences du monde, notre fureur de vivre n'est pas entamée ! Pour le nouveau spectacle de la Tribu Romanès, le dépaysement est total ! Il ne pouvait pas en être autrement avec une famille Nomade qui montre le plus beau de sa Culture Tzigane ! Sous le chapiteau des Romanès, il y a des chants et des danses Tziganes et des numéros que vous ne verrez nulle part… C'est notre façon de ré enchanter le monde qui en a bien besoin… Un voyage poétique hors du Temps ! Vous serez promenés dans un univers surprenant et beau… Le tout accompagné d'un ensemble de musique Tzigane des Balkans. Surtout ne le dites à personne, c'est : « le spectacle parfait…». Rendez-vous sous le chapiteau du Cirque Romanès, dans le square Alexandre-et-René-Parodi (face au 35 boulevard de l'Amiral-Bruix dans le 16e arrondissement). Réservations : Par téléphone : 01 40 09 24 20 ou 06 99 19 49 59

Par mail : cirque.romanes@wanadoo.fr
Square Alexandre-et-René-Parodi boulevard de l'Amiral-Bruix Paris 75016

Contact : Cirque Romanès 01 40 09 24 20 cirque.romanes@wanadoo.fr

