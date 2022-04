Les Noirs en France Salle Ylora Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre. Documentaire d’Aurélia Perreau. Qu’y a-t-il de commun entre les Noirs français ? Pas grand-chose, hormis leur couleur de peau et le racisme dont ils sont victimes. Pour la première fois, le film “Noirs en France” d’Aurélia Perreau donne la parole aux Françaises et Français noirs de tous âges et de tous horizons, connus ou inconnus du grand public.La projection sera suivie d’un échange avec des témoignages. Projection proposée par l’association des Antillais et Guyanais de la Loire-Atlantique, en partenariat avec la Maison des Haubans. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Salle Ylora Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

