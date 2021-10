Les Noëlies – Sentier des Crèches Molsheim, 24 décembre 2021, Molsheim.

Les Noëlies – Sentier des Crèches 2021-12-24 – 2022-01-31

Molsheim 67120 Molsheim

Depuis Noël 1985 la crèche actuelle, œuvre de Raymond Keller, sculpteur à Molsheim, est exposée à l’église et a été complétée au fur et à mesure à partir d’une commande de la congrégation mariale des hommes de la paroisse. Les différentes statues sont sculptées en bois de tilleul, et les structures en sapin. La crèche se compose de la Sainte Famille, d’un berger, l’âne et le bœuf avec quelques moutons. Un couple de jeunes bergers apporte ses offrandes, un roi dépose le coffret d’or, un vase d’encens et de myrrhe, tandis qu’un autre jeune berger assis sur le rebord de la table joue un air de flûte…

Exposition de la crèche de la paroisse

Depuis Noël 1985 la crèche actuelle, œuvre de Raymond Keller, sculpteur à Molsheim, est exposée à l’église et a été complétée au fur et à mesure à partir d’une commande de la congrégation mariale des hommes de la paroisse. Les différentes statues sont sculptées en bois de tilleul, et les structures en sapin. La crèche se compose de la Sainte Famille, d’un berger, l’âne et le bœuf avec quelques moutons. Un couple de jeunes bergers apporte ses offrandes, un roi dépose le coffret d’or, un vase d’encens et de myrrhe, tandis qu’un autre jeune berger assis sur le rebord de la table joue un air de flûte…

dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig