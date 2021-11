Les Noëlies : Ensemble Adastra Haguenau, 11 décembre 2021, Haguenau.

Les Noëlies : Ensemble Adastra Haguenau

2021-12-11 20:00:00 – 2021-12-11

Haguenau Bas-Rhin

0 EUR « Ad astra per aspera » Vers les étoiles, à travers les difficultés… Comment mieux se représenter la pratique si exigeante du quatuor à cordes, menant à la fois à un extrême épanouissement du musicien mais visant toujours l’inatteignable ? Pour ce concert, le Quatuor Adastra devient ensemble Adastra en s’adjoignant le concours d’un contrebassiste, d’un organiste-claveciniste et de cinq artistes lyriques et proposent une adaptation du célèbre Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur.

Cette œuvre majeure du répertoire de Noël n’avait jamais été proposée dans la cadre des Noëlies. Moins connu que celui de J.-S. Bach, il n’en est pas moins une magnifique page de musique.

Pour son deuxième Noël en tant qu’organiste de l’église de la Madeleine, Saint-Saëns compose, à seulement 23 ans, un oratorio. C’est aussi sa première grande réussite dans l’écriture pour voix et orchestre. Cette œuvre en dix mouvements, particulièrement lyrique, est d’une grande beauté et l’une des rares œuvres de l’auteur faisant appel à un effectif de chambre.

+33 3 90 41 02 00

Haguenau

