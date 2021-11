Bartenheim Bartenheim Bartenheim, Haut-Rhin Les Noélies Bartenheim Bartenheim Catégories d’évènement: Bartenheim

Les Noélies de Bartenheim : ce sont des animations autour de Noël pour toute la famille et un petit marché de Noël du 15 au 19 décembre 2021 au centre du village de Bartenheim, de la Maison pour Tous à l'Eglise Saint-Georges ! Au programme, retrouvez de nombreuses animations : petit train touristique dès la tombée de la nuit, petit marché de Noël, fenêtres de l'Avent, sentier de Noël et sa crèche, exposition de sapins décorés, concerts et animations, dégustations, arrivée du Père Noël (le dimanche après-midi). Pass sanitaire à présenter et respect des gestes barrières.

