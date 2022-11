Les Noëlies à Ploudal’ – Spectacle Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Les Noëlies à Ploudal’ – Spectacle Ploudalmézeau, 17 décembre 2022, Ploudalmézeau. Les Noëlies à Ploudal’ – Spectacle

L’Arcadie Ploudalmézeau Finistère

2022-12-17 – 2022-12-17 Ploudalmézeau

Finistère Ploudalmézeau « La lettre au Père Noël » :

« Esther et Télémaque préparent le sapin. Oups ! Ils ont complètement oubliés d’envoyer leur lettre au père Noël !!! Catastrophe ! Zut ! Flûte et Re-Zut-Flûte !

Pour Esther pas question de patienter encore un an ! Elle donnera sa lettre au Père Noël en main propre ! Quelle heure est-il ? Vite une clef de douze, deux boulons, trois petits tours de manivelle et sa drôle de machine volante est prête à s’envoler. Attachez vos ceintures ! C’est parti pour une course contre la montre ! » +33 2 98 48 00 38 Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse L'Arcadie Ploudalmézeau Finistère Ville Ploudalmézeau lieuville Ploudalmézeau Departement Finistère

Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudalmezeau/

Les Noëlies à Ploudal’ – Spectacle Ploudalmézeau 2022-12-17 was last modified: by Les Noëlies à Ploudal’ – Spectacle Ploudalmézeau Ploudalmézeau 17 décembre 2022 Finistre L'Arcadie Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau

Ploudalmézeau Finistère