2022-12-18 13:30:00 – 2022-12-18 19:00:00

Finistère Les Noëlies au jardin du Moulin Neuf de 13h30 à 19h. Marché de Noël, jeu de piste, maquillage, sculpture sur ballons, fanfare, photos avec le père Noël, crêpes,vin chaud et spectacle Les Quidams « Féerie équestre ». +33 2 98 48 04 90 Rue Jules Fortin Jardin du Moulin Neuf Ploudalmézeau

