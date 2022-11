Les Noëlies à Ploudal’ Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Le Père Noël fait le tour de la commune !

Départ du père Noël place Général de Gaulle vers 15h00 avec la fanfare.

Le Père Noël ira prendre un petit goûter à la maison de retraite à 15h30 puis il passera dans le centre bourg vers 16h30.

Le Père Noël se rendra ensuite à Portsall en char décoré, précédé par la fanfare et partira sur le bateau de la SNSM vers 18h. +33 2 98 48 04 90 Ploudalmézeau

