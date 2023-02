Les nocturnes Spécial Saint Valentin Musée du Temps, 14 février 2023, Besançon .

Les nocturnes Spécial Saint Valentin

EUR 0 0 Cette année, la Saint-Valentin s’invite au musée du Temps et sera sous le signe de l’Art, du bien-être et surtout de l’amour de soi.

Au programme :

Le Palais des sens

Visite guidée découverte et sensorielle « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ». Antoine de

Saint-Exupéry / Le Petit Prince.

Éveillez vos papilles, tendez l’oreille, fermez les yeux …et partez à la découverte du Palais Granvelle et des œuvres incontournables

du musée du Temps. Une visite originale et sensorielle qui vous permettra de comprendre l’esprit du lieu et de développer votre imaginaire.

Départ à 18h30 et 20h à l’accueil du musée

50 nuances de Granvelle…

Visite guidée thématique des collections

Quelle relation liait véritablement Nicolas Perrenot de Granvelle et Nicole de Bonvalot ? Charles Quint était-il amoureux d’Isabelle du Portugal ? Pourquoi peut-on considérer Jupiter comme le « serial lover » de l’antiquité ? Pouvoir. Argent. Manipulation. Passion. Plongez dans l’intimité des couples mythiques qui peuplent le musée du Temps et dont les déboires font encore aujourd’hui frémir les murs du Palais Granvelle.

À l’occasion de la Saint-Valentin, venez assister à cette visite exclusive qui vous fera peut-être voir l’amour autrement…

Départ à 19h et 21h à l’accueil du musée

MASSAGES RELAXANTS

avec l’association Kiamalou

Cette année encore, l’association humanitaire des étudiants kinés de Besançon Kiamalou vous donne rendez-vous dans les recoins du musée pour un moment de détente, le temps d’un massage, en solo ou en duo, sous le regard des œuvres…

Grand Comble et Petit Comble – 3 étage

TEST DU TURFU : test de personnalité introspectif, itinérant et décalé

En répondant aux questions situées dans les différentes salles du musée, posez un autre regard sur les œuvres et découvrez ce que l’avenir vous réserve… Comparez vos résultats avec les autres visiteurs pour (peut-être) trouver votre âme-sœur : plutôt « qui se ressemble s’assemble » ou « les opposés s’attirent » ?

Test à retirer à l’accueil du musée –

Questions aux 1er et 2e étages

INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE

avec Carole et Chloé / Atelier Superseñor

En solo, entre ami.e.s, en couple et plus si affinités … venez imprimer votre sérigraphie originale et personnalisée en choisissant la petite citation coquine qui viendra compléter votre composition ! Repartez chez vous avec une belle affiche souvenir.

Salle d’animation (rez-de-chaussée du Palais Granvelle) – de 18h30 à 21h30

PLATEAU MOBILE EN DIRECT

Radio Besançon 102.4FM – Emission La Plage Radio Campus Besançon 102.4FM sera présente tout au long de la soirée pour animer une émission sous le signe de l’amour en direct des studios du musée du Temps.

Salle des partenaires (rez-de-chaussée du Palais Granvelle)

Entrée et animations gratuites.

Inscriptions animations sur place, dans la limite des places disponibles

+33 3 81 87 81 50 https://www.mdt.besancon.fr/nocturne-love-yourself-speciale-saint-valentin-le-mardi-14-fevrier-de-18h-a-22h/

