Les Nocturnes Sainte-Victoire à Peynier Peynier, 5 juillet 2021, Peynier.

Les Nocturnes Sainte-Victoire à Peynier Théâtre de Verdure La Garenne Peynier

2021-07-05 21:00:00 – 2021-07-05 Théâtre de Verdure La Garenne

Peynier Bouches-du-Rhône Peynier

// Programme //



● Le 5 juillet à 21h, Cyril Guillotin.

Disciple de Brigitte Engerer au Conservatoire de Paris, le pianiste Cyril Guillotin est avant tout un magicien de l’ivoire, capable de révéler au clavier des sonorités minérales, scintillantes, inouïes. Son répertoire de prédilection, il aime le partager dans toutes ses dimensions, s’adressant en quelques mots au public pour évoquer les sortilèges de chaque oeuvre et les secrets de leur interprétation. Sous les chênes et les pins du Théâtre de Verdure, il a choisi un programme de plein air : douze Préludes de Debussy, miniatures impressionnistes peignant la nature et les hommes, précédés de la célèbre Sonate “Clair de lune” de Beethoven, à découvrir ou à redécouvrir en famille !



● Le 11 juillet à 21h, Agathe Iracema.

Remarquée dès son plus jeune âge au sein de son Brésil natal, la chanteuse Agathe Iracema évoque d’emblée les sonorités ouatées du jazz de la grande époque. Aussi langoureuse qu’éclatante, sa voix d’une incroyable tessiture se marie à merveille au piano brillant de Leonardo Montana, autour d’un répertoire d’arrangements originaux de jazz brésilien. L’essence de la tradition, un regard contemporain : ce concert est une explosion aux senteurs exotiques.

Agathe Iracema – chant

Leonardo Montana – piano



Les traditionnelles dégustations ne pourront avoir lieu cette année.

Les Nocturnes Sainte-Victoire vous invitent à découvrir un récital de piano nature et un concert de jazz brésilien dans l’écrin verdoyant et chargé d’histoire de sites exceptionnels, au pied de la Sainte-Victoire, comme le théâtre de verdure de Peynier

http://lesnocturnessaintevictoire.fr/

Théâtre de Verdure La Garenne Peynier

