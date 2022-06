Les Nocturnes Sainte-Victoire à Peynier Peynier, 28 juin 2022, Peynier.

Chemin de Saint-Pierre Chapelle Saint-Pierre Peynier

2022-06-28 20:30:00 – 2022-06-28

Peynier 13790 Peynier

// Programme //



● Le 28 juin à 20h30, Un violoncelle sous les pins – Williencourt (violoncelle) – Parent (piano).

Disciple d’André Navarra et de Mstislav Rostropovitch, Dominique de Williencourt a joué dans plus de quarante pays. Aixois de naissance et de coeur, attaché à la beauté de nos paysages, il se produit sous la canopée étoilée du Théâtre de Verdure avec son complice, lui aussi aux racines aixoises, le pianiste Samuel Parent, accompagnateur réputé et partenaire régulier de Gautier Capuçon. Autour d’oeuvres bien connues de Fauré et Rachmaninov, le duo nous fait découvrir de superbes mélodies hébraïques transcrites ou stylisées par Bloch et Bruch, à la fin du XIXe siècle.





● Le 3 juillet à 20h30, Pascal Amoyel – Spectacle musical sur Beethoven.

Après un spectacle remarqué aux Nocturnes 2018 autour de Franz Liszt, le pianiste narrateur Pascal Amoyel nous revient avec sa nouvelle création « Looking for Beethoven ». A travers son expérience de jeune musicien découvrant les chefs d’œuvre du compositeur viennois, Amoyel vous entraîne sur les pas de ce héros de la destinée humaine, enfant malheureux et maltraité puis jeune prodige terrassé par la surdité et enfin musicien maudit et reclus, composant pour ne pas périr, inventant à la seule force de son esprit une musique porteuse d’une incroyable espérance. Un spectacle à la fois drôle et débordant d’émotion.



● Le 8 juillet à 20h30, La Nuit des Balkans – Quintette Bubamara (Anne-Sophie Le Rol, violon / Olivier Derbesse, clarinettes et saxophone / Nicolas Drabik, trombone / Emmanuel Hollebeke, pecussions / Stanislas Kuchinski, contrebasse)

Cinq jeunes musiciens, membres du prestigieux Orchestre de Paris, décident il y a cinq ans de s’encanailler au son des danses endiablées et des chansons ténébreuses issues des Balkans, mises en regard avec des œuvres classiques écrites d’après ce même répertoire populaire (Brahms, Dvořak, Bartók). Des mélopées tziganes aux fanfares serbes, en passant par la le déhanchement du klezmer, le quintette Bubamara (« coccinelle ») se plie en quatre pour vous entraîner sur les rives de l’Adriatique où le rythme se fait transe, où le chant veut dire passion.



● Le 10 juillet à 20h30, Vittorio Forte – Récital de piano.

Invité de marque des plus grands festivals français (La Roque d’Anthéron, Chopin à Nohant, Solistes à Bagatelle, etc.), le pianiste Vittorio Forte livre, dans l’écrin enchanteur de la Chapelle Saint-Pierre, un récital chargé d’émotions. Son programme en deux parties alterne Impromptus et Nocturnes de Chopin, l’un de ses compositeurs de prédilection, et un pot pourri de transcriptions pétillantes ou intimes, zigzaguant entre le romantisme généreux du Russe Rachmaninov et les sonorités jazzy de l’Américain Gershwin.

Les Nocturnes Sainte-Victoire vous invitent à découvrir une programmation dans l’écrin verdoyant et chargé d’histoire de sites exceptionnels, au pied de la Sainte-Victoire, comme le théâtre de verdure de Peynier ou la chapelle St-Pierre

http://lesnocturnessaintevictoire.fr/

Chemin de Saint-Pierre Chapelle Saint-Pierre Peynier

