Saint-Rémy-sur-Durolle Saint-Rémy-sur-Durolle Puy-de-Dôme, Saint-Rémy-sur-Durolle Les Nocturnes Saint-Rémoises Saint-Rémy-sur-Durolle Saint-Rémy-sur-Durolle Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Rémy-sur-Durolle

Les Nocturnes Saint-Rémoises Saint-Rémy-sur-Durolle, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Rémy-sur-Durolle. Les Nocturnes Saint-Rémoises 2021-07-27 18:00:00 – 2021-07-27 23:00:00

Saint-Rémy-sur-Durolle Puy-de-Dôme Saint-Rémy-sur-Durolle Les ‘Nocturnes Saint-Rémoises’ remplaceront les anciens Marchés Nocturnes pour devenir des soirées toujours aussi festives, avec un soin particulier apporté à la sélection de stands de petits producteurs et d’artisans locaux ! comite.animation.saint.remy@gmail.com +33 6 87 29 48 85 dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Rémy-sur-Durolle Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rémy-sur-Durolle Adresse Ville Saint-Rémy-sur-Durolle lieuville 45.88749#3.59223