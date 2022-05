Les nocturnes et Silent Zoo au Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Nocturnes du Parc Zoologique de Paris font leur retour du 23 juin au 11 août 2022. Cette expérience originale permettra aux visiteurs de découvrir la vie sauvage au coucher du soleil. Les Silent Zoo font également leur grand retour. Munis d’un casque individuel, les visiteurs pourront déambuler dans les allées du parc au son des DJ. À la fin du parcours, la soirée se prolongera autour d’un verre, le tout dans une ambiance festive. Cette année, la thématique des sens est au cœur de la programmation LES SENS À L’HONNEUR CETTE ANNÉE Cette année les sens des animaux nocturnes sont à l’honneur, les visiteurs seront invités à découvrir les mystères de la vie des habitants de la nuit et du crépuscule. Différentes animations thématiques permettront de parfaire leurs connaissances et de percer les secrets de la nuit : blind test sur les animaux nocturnes, nourrissages des chauves-souris, quizz, jeux d’équipes… Deux soirées spéciales sont également prévues : – le 21 juillet : une soirée d’observation des étoiles avec l’Association Française d’Astronomie. – Le 4 août : une soirée dédiée aux chauves-souris. TROIS SOIRÉES «SILENT ZOO» Pour la première fois, ce sont trois soirées «Silent Zoo» qui sont organisées et opérées par Silent Disco France : les 23 juin, 14 juillet et 11 août. Les noctambules pourront venir écouter de la musique grâce à des casques, se balader dans les allées du zoo jusqu’au coucher du soleil, et danser sur le parvis jusqu’à 1h du matin, sans déranger les animaux ! Comme chaque année, la programmation et la scénographie de toutes les soirées musicales sont pensées pour respecter le rythme biologique et le bien-être des animaux. L’afterwork le plus sauvage de la capitale sera à réserver sur le site https://billetterie.mnhn.fr/ (ouverture des ventes 1 mois avant). La Silent Zoo du 23 juin dédiée à la conservation des rhinocéros blancs Lors de cette première Silent Zoo, 2€ sur chaque billet (correspondant à la location du casque) seront reversés au projet de conservation des rhinocéros blancs afin de financer deux actions mises en place par le Parc Zoologique de Paris pour la protection de cette espèce Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 Paris Contact : https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr

