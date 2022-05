LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault, 8 juillet 2022, Clermont-l'Hérault. LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 23:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault Vignerons et producteurs du terroir, bar à huîtres, food-trucks, musique. Tables et chaises à disposition. nOrganisées par l’Association pour la promotion des terroirs viticoles du Clermontais. nTicket entrée + verre personnalisé : 3€ Vignerons et producteurs du terroir, bar à huîtres, food-trucks, musique. Tables et chaises à disposition. nOrganisées par l’Association pour la promotion des terroirs viticoles du Clermontais. nTicket entrée + verre personnalisé : 3€ Vignerons et producteurs du terroir, bar à huîtres, food-trucks, musique. Tables et chaises à disposition. nOrganisées par l’Association pour la promotion des terroirs viticoles du Clermontais. nTicket entrée + verre personnalisé : 3€ Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault 2022-07-08 was last modified: by LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 8 juillet 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault