château de la Buzine, le dimanche 19 septembre à 18:00

Apéro-concert de clôture Chico & The Gypsies Depuis plus de 20 ans le groupe Chico & The Gypsies véhicule des valeurs de fêtes et de partage à travers le monde, avec un rayonnement international et une carrière ponctuée de belles rencontres. Pour la clôture des Journées & Nocturnes du Patrimoine, ils vont vous faire revivre les plus grands standards pour une soirée aux couleurs du sud ! Espace “Village Food-Truck”, concerts en haut des marches du Château (scène et jeu de lumière sur façade)

Gratuit / Pass sanitaire

♫♫♫ château de la Buzine 56, traverse de la buzine 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T20:00:00

