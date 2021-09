Les Nocturnes du PATRIMOINE: château de la Buzine, 18 septembre 2021, Marseille.

Les Nocturnes du PATRIMOINE:

château de la Buzine, le samedi 18 septembre à 19:30

Espace “Village Food-Truck”, concerts en haut des marches du Château (scène et jeu de lumière sur façade) – Dès 19h30 – GRATUIT – SANS RÉSERVATION Scène jazz & soul avec Mariannick Saint-Céran Mariannick SAINT-CÉRAN Vocaliste généreuse et musicienne authentique, inspirée par le jazz et le swing, Mariannick Saint-Céran s’exprime avec un égal bonheur dans la funk torride, le groove expressif ou les plus intimes ballades. L’artiste ré-investit véritablement les chansons de compositeurs emblématiques comme Mavis Staples, Ray Charles et Nina Simone, ou des poètes tel Gil Scott-Heron. Sa chaleureuse et charismatique présence ainsi que son énergie transportent le spectateur et suscitent toujours autant l’engouement du public.

Gratuit / Pass sanitaire

château de la Buzine 56, traverse de la buzine 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T23:00:00