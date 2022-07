Les nocturnes du Parc Grimmland La Roque-d’Anthéron, 6 juillet 2022, La Roque-d'Anthéron.

Les nocturnes du Parc Grimmland

Parc Grimmland Lieu-dit le Grand Pont La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône

2022-07-06 – 2022-08-28

Parc Grimmland Lieu-dit le Grand Pont

La Roque-d’Anthéron

Bouches-du-Rhône

La Roque-d’Anthéron

Au programme : accès à l’ensemble des attractions et activités du parc, déambulation dans la Forêt de Grimm à la lampe frontale, projection de conte sur mur végétal et séances de théâtre participatif.

Une immersion plus profonde dans l’univers des contes et des fables, la nuit.

Avec les nocturnes, le parc poursuit sa mission de sensibilisation à l’univers des contes de Grimm, en proposant aux visiteurs d’assister à la projection du « Joueur de flûte de Hamelin » sur paroi végétale.

Ce film d’animation de près de 7 minutes, diffusé 3 fois par soirée, a spécifiquement été conçu par et pour Grimmland, en relevant le défi technique de projection sur mur végétalisé.

Autre nouveauté 2022 : les visiteurs des nocturnes seront les chefs-cuisiniers d’un soir, et se verront remettre la recette magique pour fabriquer des contes et des histoires aux enfants. Ils pourraient être d’ailleurs, pris au jeu, et devenir les acteurs de leurs propres histoires…

Un service de restauration sera également à la disposition des clients pour les petits creux ou les grandes faims du soir.

Cet été, du mercredi au samedi soir, Grimmland propose aux visiteurs de prolonger l’aventure dans une ambiance nocturne et dans la fraîcheur du soir, de 19h30 à 23h.

contact@grimmland.fr +33 4 42 22 19 15 https://www.grimmland.fr/

