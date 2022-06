Les Nocturnes du Parc Floral Parc Floral de Paris, 7 juillet 2022, Paris.

Du jeudi 07 juillet 2022 au samedi 03 septembre 2022 :

Les Nocturnes du Parc Floral c’est : Deux concerts en plein air, une soirée inoubliable

Cette année, les Festivals du Parc Floral vous réserve 7 Nocturnes exceptionnelles !

L’édition 2022 des Nocturnes du Parc Floral, c’est l’occasion de découvrir, dans une proximité poétique et rare, et dans la douceur estivale du Parc Floral, quelqu’un.e.s des artistes les plus reconnu.e.s internationalement de la scène jazz et classique.

Douze projets, sept soirées qui prennent l’audace parfois de mixer classique et jazz et de s’affranchir des contraintes des classifications habituelles pour être pleinement et totalement des rendez-vous amoureux d’amateurs de musique et de nature.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com

