Les Nocturnes du Parc floral, le rendez-vous musical de l'été

Paris

Du jeudi 24 août 2023 au mercredi 30 août 2023

.Tout public. payant

Cette année, les Nocturnes du Parc floral vous réservent deux soirées exceptionnelles ! JEUDI 24 AOÛT – Nocturne Jazz Rodolphe Lauretta – Kamaal Williams MERCREDI 30 AOÛT – Nocturne Classique Jordi Savall « Orient-Occident » avec avec l’ensemble Hespèrion XXI – Waed Bouhassoun, Moslem Rahal, Hakan Güngör, Dimitri Psonis, David Mayoral Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697 https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697 https://festivalsduparcfloral.paris/programmation/nocturnes/

