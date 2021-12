Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Les nocturnes du Musée Européen de l’Aviation de Chasse Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Les nocturnes du Musée Européen de l'Aviation de Chasse
Aérodrome de Montélimar, Chemin de l'entrée de l'aérodrome
Montélimar

2021-12-22 14:00:00 – 2021-12-22 20:00:00

Montélimar Drôme Montélimar La nocturne fait son retour!

A l’occasion des vacances d’hiver, le musée vous donne rendez-vous les mercredis 22 décembre de 14h à 20h et 29 décembre de 14h à 17h pour une après-midi et une soirée insolite parmi les avions ! Aérodrome de Montélimar, Chemin de l’entrée de l’aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar

