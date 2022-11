Les nocturnes du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon, 24 novembre 2022, Besançon.

Les nocturnes du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

2022-11-24 18:00:00 – 2022-11-24 23:00:00

AU PROGRAMME :

déambulations musicales

 à 18h15 et 19h45 – Salle XVIIIe

Bach to the future

 à 18h45 et 21h00 – Salle XVIIIe

Concerts baroques et

contemporains en partenariat

avec les départements musiques

anciennes et musiques actuelles du

CRR et Le Bastion.

Danse de bal au XVIIIe

 à 19h15, 20h15 et 21h30 –

Hall du musée

par l’Association Muse et Danse et

les étudiants des départements

musiques anciennes du CRR.

Visites guidées de l’exposition

Le Beau Siècle

 Départ : à 19h, 20h, 21h

 Durée 1h

par Alexandre Cailler et Clémence

Renaud, médiateurs culturels du musée

Entrée gratuite, sans réservation,

dans la limite des places

disponibles.

reservationsmusees@besancon.fr +33 3 81 87 80 67 https://www.mbaa.besancon.fr/nocturne-gratuite-au-mbaa-vive-le-printemps/

