Les Nocturnes du château : « La veillée des seigneurs » avec les Compagnie « Gwesclen » et « Aes Dana »

2022-07-19 – 2022-08-09 Le bivouac est installé, les tables sont dressées, les flambeaux s’allument enfin. La nuit tombe sur le château,

ses habitants sont prêts à vous accueillir pour partager avec vous leur quotidien. Ce soir, vous boirez avec

eux, vous écouterez les conteurs et chanterez avec les ménestrels, et peut être suivrez-vous les soldats de la

garde dans leur ronde !

En continu, de 21h30 à 23h00 – Tarif 8€, gratuit pour les – de 12 ans

Possibilité d'achat sur le site internet du château de Fougères

