Cafi Shop, le vendredi 22 avril à 19:00

Côté terrasse la lune, côté patio la boule à facettes, pas de doute c’est le retour de la Nocturne du Cafi Shop ! Tapas DJ set & Rencontres de quartier Côté tapas : Hot Dog de la @Socisse de Marseille / plateau de charcuterie et de fromage Côté musique : Massue Moto (Tropicold) Musique rythmée divertissante [https://soundcloud.com/massue-moto](https://soundcloud.com/massue-moto) Boulafa Set (Cafi Shop) Divertissement musical rythmique [www.mixcloud.com/Boulafa_Set](http://www.mixcloud.com/Boulafa_Set) ♫DJ SET♫ Cafi Shop 30, boulevard Georges Clémenceau 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

