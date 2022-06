LES NOCTURNES D’OPALE : « Offenbach Mon Amour : Acte I » Hesdigneul-lès-Boulogne, 25 juin 2022, Hesdigneul-lès-Boulogne.

LES NOCTURNES D’OPALE : « Offenbach Mon Amour : Acte I » Salle des Sports d’Hesdigneul-lès-Boulogne Hesdigneul-lès-Boulogne

2022-06-25 – 2022-06-25

Salle des Sports d’Hesdigneul-lès-Boulogne Hesdigneul-lès-Boulogne 62360

Hesdigneul-lès-Boulogne « Offenbach Mon Amour : Acte I » Spectacle d’ouverture du festival des Nocturnes d’Opale 2022, le Samedi 25 juin 2022, 19h, à la Salle des Sports d’Hesdigneul-lès-Boulogne

Le festival Nocturnes d’Opale est de retour. Depuis 2011, ce festival présente neuf à dix spectacles répartis dans le Boulonnais. Au moment où la nature se prépare à la nuit, les notes musiques, les chants s’égrènent çà et là. Le public, dans ces instants uniques, se laisse emporter par la douceur, la quiétude des sites prestigieux du Boulonnais. Les représentations débutent à 19h00, et à l’issue, un buffet ou un pot sont offerts aux spectateurs par les municipalités. Ce festival est très attendu par les communes du Boulonnais et les festivaliers.

Les communes d’Hesdigneul-lès-Boulogne, St Etienne-Au-Mont, Echinghen, Baincthun, Outreau, tous deux pour la première fois, Marquise, Pernes-les-Boulogne, Equihen-Plage et La Capelle les Boulogne accueillent l’édition 2022. La Communauté d’Agglomération du Boulonnais, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Région des Hauts de France et le Centre National de la Musique apportent leur soutien à ces manifestations.

Cette année, les poètes, conteurs et comédiens ont inspirés l’équipe d’organisateurs rassemblée autour du Président Frédéric Devillers et du directeur artistique Bernard Schneider. Le festival 2022 a été baptisé « Harmonies du soir » en référence au célèbre poème de Charles Baudelaire.

Une pianiste, Anne Wischik, et une conteuse Flora Thomas feront revivre l’intense dialogue épistolaire entre Tchaïkovski et la baronne Von Meck. Avenarius d’Ardronville fera entendre l’histoire de l’oreille. La Musique Irlandaise et le Tango seront joués aux côtés de Marcello, Schubert, Mozart, Piazzolla, et des plus grands succès américains du 20ème siècle. Delibes, Offenbach, offriront deux farces musicales, parmi les plus drôles.

Le samedi 25 juin, à 19h, la Salle des Sports d’Hesdigneul-lès-Boulogne, le premier RDV « Offenbach Mon Amour : Acte I » proposera une représentation enjouée et débridée de L’Île de Tulipatan. Cette opérette de Jacques Offenbach sera dirigée par Enrique Segura, chef d’orchestre et Romain Pascal, metteur en scène. Aux côtés des chanteurs-acteurs, connus des Boulonnais (Violette Erhart, Marc Schneider, Florian Pereira, Maxime Duché), les festivaliers découvriront la jeune soprano talentueuse Louise Roulleau qui fera ses débuts dans la région.

Sur l’Île de Tulipatan, la duchesse ne met au monde que des filles. Aux yeux de tous et de son mari, elle fait passer la dernière pour un garçon (Alexis). L’épouse du Sénéchal, bras droit du Duc, préserve son fils des combats guerriers en le déclarant fille (Hermosa). Quand ces deux-là se rencontrent, les ennuis commencent…

Ce Spectacle est organisé en partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du Moulin d’Hesdigneul, présidée par Godefroy Laisné.

Tarifs : Tarif 10€ / réduit 8€ moins de 18 ans / gratuit moins de 12 ans

Réservations- renseignement : Facebook @nocturnesdopale ou www.nocturnesdopale.fr ou tél : 06 85 15 19 24

http://www.nocturnesdopale.fr/

« Offenbach Mon Amour : Acte I » Spectacle d’ouverture du festival des Nocturnes d’Opale 2022, le Samedi 25 juin 2022, 19h, à la Salle des Sports d’Hesdigneul-lès-Boulogne

Le festival Nocturnes d’Opale est de retour. Depuis 2011, ce festival présente neuf à dix spectacles répartis dans le Boulonnais. Au moment où la nature se prépare à la nuit, les notes musiques, les chants s’égrènent çà et là. Le public, dans ces instants uniques, se laisse emporter par la douceur, la quiétude des sites prestigieux du Boulonnais. Les représentations débutent à 19h00, et à l’issue, un buffet ou un pot sont offerts aux spectateurs par les municipalités. Ce festival est très attendu par les communes du Boulonnais et les festivaliers.

Les communes d’Hesdigneul-lès-Boulogne, St Etienne-Au-Mont, Echinghen, Baincthun, Outreau, tous deux pour la première fois, Marquise, Pernes-les-Boulogne, Equihen-Plage et La Capelle les Boulogne accueillent l’édition 2022. La Communauté d’Agglomération du Boulonnais, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Région des Hauts de France et le Centre National de la Musique apportent leur soutien à ces manifestations.

Cette année, les poètes, conteurs et comédiens ont inspirés l’équipe d’organisateurs rassemblée autour du Président Frédéric Devillers et du directeur artistique Bernard Schneider. Le festival 2022 a été baptisé « Harmonies du soir » en référence au célèbre poème de Charles Baudelaire.

Une pianiste, Anne Wischik, et une conteuse Flora Thomas feront revivre l’intense dialogue épistolaire entre Tchaïkovski et la baronne Von Meck. Avenarius d’Ardronville fera entendre l’histoire de l’oreille. La Musique Irlandaise et le Tango seront joués aux côtés de Marcello, Schubert, Mozart, Piazzolla, et des plus grands succès américains du 20ème siècle. Delibes, Offenbach, offriront deux farces musicales, parmi les plus drôles.

Le samedi 25 juin, à 19h, la Salle des Sports d’Hesdigneul-lès-Boulogne, le premier RDV « Offenbach Mon Amour : Acte I » proposera une représentation enjouée et débridée de L’Île de Tulipatan. Cette opérette de Jacques Offenbach sera dirigée par Enrique Segura, chef d’orchestre et Romain Pascal, metteur en scène. Aux côtés des chanteurs-acteurs, connus des Boulonnais (Violette Erhart, Marc Schneider, Florian Pereira, Maxime Duché), les festivaliers découvriront la jeune soprano talentueuse Louise Roulleau qui fera ses débuts dans la région.

Sur l’Île de Tulipatan, la duchesse ne met au monde que des filles. Aux yeux de tous et de son mari, elle fait passer la dernière pour un garçon (Alexis). L’épouse du Sénéchal, bras droit du Duc, préserve son fils des combats guerriers en le déclarant fille (Hermosa). Quand ces deux-là se rencontrent, les ennuis commencent…

Ce Spectacle est organisé en partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du Moulin d’Hesdigneul, présidée par Godefroy Laisné.

Tarifs : Tarif 10€ / réduit 8€ moins de 18 ans / gratuit moins de 12 ans

Réservations- renseignement : Facebook @nocturnesdopale ou www.nocturnesdopale.fr ou tél : 06 85 15 19 24

Salle des Sports d’Hesdigneul-lès-Boulogne Hesdigneul-lès-Boulogne

dernière mise à jour : 2022-05-27 par