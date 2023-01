Les nocturnes de ski à la Poya Vallorcine Vallorcine Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Vallorcine

Les nocturnes de ski à la Poya Vallorcine, 9 février 2023, Vallorcine . Les nocturnes de ski à la Poya Le Buet Vallorcine Haute-Savoie

2023-02-09 16:30:00 – 2023-02-09 21:00:00 Vallorcine

Haute-Savoie EUR 10 10 Tous les jeudis des vacances scolaires, venez skier en nocturne à La Poya

16h30 – 18h30 Slalom libre

18h30 à 19h30 Descente aux flambeaux avec animation musicale

19h30 à 21h ski libre info@vallorcine.com +33 4 50 54 60 71 http://www.vallorcine.com/ Vallorcine

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Vallorcine Autres Lieu Vallorcine Adresse Le Buet Vallorcine Haute-Savoie Ville Vallorcine lieuville Vallorcine Departement Haute-Savoie

Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallorcine/

Les nocturnes de ski à la Poya Vallorcine 2023-02-09 was last modified: by Les nocturnes de ski à la Poya Vallorcine Vallorcine 9 février 2023 Haute-Savoie Le Buet Vallorcine Haute-Savoie Vallorcine

Vallorcine Haute-Savoie