Alès Gard Tous les vendredis Urban Parc est ouvert jusqu’à 1h00 du matin.Retrouvez une programmation éclectique où la bonne humeur sera toujours présente !Le skatepark, Le bistrot et le trampoline restent ouverts. Vendredi 02 juillet Théâtre d’impro : Les Criquets Vendredi 09 juillet Soirée jeux de société, prêt de jeux et animation par « La Casa’Jeu » Vendredi 16 juillet DJ live mix : El Dirty SonideroVendredi 23 juillet DJ live mix : electonic musicVendredi 30 juillet Concert live et DJ : Dr Gré et Mr Nobody *Infos pratiques : – Urban Parc, Alès – Les vendredis soir de juillet jusqu’à 1h du matin. – Tarif : entrée gratuite, activités aux tarifs habituels +33 4 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-25 par

