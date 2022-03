Les Nocturnes de l’Histoire Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Les Nocturnes de l’Histoire Salins-les-Bains, 30 mars 2022, Salins-les-Bains. Les Nocturnes de l’Histoire Place des Salines La Grande Saline Salins-les-Bains

2022-03-30 18:00:00 – 2022-03-30 19:30:00 Place des Salines La Grande Saline

Salins-les-Bains Jura 4.5 4.5 EUR Mercredi 30 mars de 18h à 19h30 Les Nocturnes de l’Histoire

découvrez les puits de la saline à la faveur d’une soirée particulière L’or blanc à la lueur d’un autre temps” est une déambulation dans les deux puits d’extraction d’eau salée de la saline. Sous un éclairage diffus, habillant la galerie souterraine médiévale d’une atmosphère particulière, vous découvrirez l’histoire de ce site unique où résonnent encore les voix puissantes de la mémoire industrielle de la Franche-Comté. Départ de la visite à 18h ; possibilité de retrait des billets dès 17h30.

Durée de la visite : 50 minutes environ (suivi d’un temps d’échanges). Réservation obligatoire (jauge limitée) La galerie souterraine est accessible uniquement par un escalier de 46 marches ; température du souterrain : 12°C (prévoir des vêtements et des chaussures adaptées). accueil@salinesdesalins.com +33 3 84 73 10 92 https://www.salinesdesalins.com/actualite-les-nocturnes-de-l-histoire,101.html Mercredi 30 mars de 18h à 19h30 Les Nocturnes de l’Histoire

découvrez les puits de la saline à la faveur d’une soirée particulière L’or blanc à la lueur d’un autre temps” est une déambulation dans les deux puits d’extraction d’eau salée de la saline. Sous un éclairage diffus, habillant la galerie souterraine médiévale d’une atmosphère particulière, vous découvrirez l’histoire de ce site unique où résonnent encore les voix puissantes de la mémoire industrielle de la Franche-Comté. Départ de la visite à 18h ; possibilité de retrait des billets dès 17h30.

Durée de la visite : 50 minutes environ (suivi d’un temps d’échanges). Réservation obligatoire (jauge limitée) La galerie souterraine est accessible uniquement par un escalier de 46 marches ; température du souterrain : 12°C (prévoir des vêtements et des chaussures adaptées). Place des Salines La Grande Saline Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Place des Salines La Grande Saline Ville Salins-les-Bains lieuville Place des Salines La Grande Saline Salins-les-Bains Departement Jura

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains/

Les Nocturnes de l’Histoire Salins-les-Bains 2022-03-30 was last modified: by Les Nocturnes de l’Histoire Salins-les-Bains Salins-les-Bains 30 mars 2022 Jura Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Jura