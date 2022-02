Les nocturnes de l’histoire Pau, 30 mars 2022, Pau.

Les nocturnes de l’histoire Pau

2022-03-30 18:00:00 – 2022-03-30

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Les Nocturnes de l’Histoire est une manifestation nationale initiée par les quatre associations d’historiens de l’enseignement supérieur et de la recherche (antiquité, Moyen Âge, temps Modernes, époque contemporaine). elle vise à faire sortir les chercheurs des laboratoires de recherche et de l’université pour aller à la rencontre de tous les publics.

Le projet de l’université de Pau et des Pays de l’adour qui regroupe les historiens, archéologues, historiens de l’art,

anthropologues des quatre périodes historiques propose un programme varié sur divers sites sous la forme de flash

conférences, mini-tables rondes, présentations d’œuvres…

Le château de Pau sera de nouveau partenaire de la manifestation, accompagné du Conservatoire pour une ponctuation musicale des interventions scientifiques et historiques.

Programme en partenariat en cours d’élaboration…

+33 5 59 82 38 02

château de pau

Pau

