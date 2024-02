Les nocturnes de l’histoire – Le Château Peixotto à l’honneur Château Peixotto Talence, mercredi 27 mars 2024.

À l’occasion de la nouvelle édition des Nocturnes de l’Histoire, la Ville de Talence vous invite à remonter le temps au château Peixotto.

Représentation théâtrale du premier conseil municipal de Talence

Les arts scéniques de Talence vous invite à plonger au coeur du premier conseil municipal de Talence. Conçue à partir du procès-verbal des archives, cette représentation théâtrale met également en valeur l’histoire du château et son acquisition par la Ville.

Conférence « Les chartreuses en bordelais au XVIIIe siècle »

Michel Figeac, Professeur d’Histoire moderne de l’Université de Bordeaux-Montaigne et membre du Centres d’études des mondes modernes et contemporain (Cemmc), présente les diverses chartreuses situées aux alentours de Bordeaux et à Talence. Découvrez la vie quotidienne des propriétaires à cette époque des châteaux Margaut et Peixotto.

INFORMATIONS

Mercredi 27 mars à 18h

Château Peixotto

Sur inscription

Plus d’informations : 05 06 84 78 59

Château Peixotto 1 allée Peixotto Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

