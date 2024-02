LES NOCTURNES DE L’HISTOIRE EN MODE FIGURINE Compiègne, mercredi 27 mars 2024.

Mercredi 27 mars 2024 à partir de 14h et jusqu’à 22h dans le cadre des Nocturnes e l’Histoire :

Peinture de figurines, jeux de plateau en partenariat avec l’association compiègnoise « La table des stratèges », exposition de Playmobil© par Expo-Playmo et bien d’autres surprises…

Le musée de la Figurine historique fête ses 40 ans et vous invite à venir célébrer cet anniversaire dans le cadre des Nocturnes de l’Histoire en participant à diverses animations qui seront proposées à partir de 14h jusqu’à 22h :

Animations gratuites, pour tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Lieu: musée de la Figurine historique, 28 place de l’Hôtel de ville0 .

2 Rue d’Austerlitz

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

