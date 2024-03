Les nocturnes de l’histoire au Musée Louis-Philippe Ciné-conférence | Projection du film L’assassinat du Duc de Guise Salle du Carosse Château-Musée Louis-Philippe Eu, mercredi 27 mars 2024.

Les nocturnes de l’histoire au Musée Louis-Philippe Ciné-conférence | Projection du film L’assassinat du Duc de Guise Salle du Carosse Château-Musée Louis-Philippe Eu Seine-Maritime

Pour sa première participation aux Nocturnes de l’histoire, le musée Louis-Philippe organise une projection-conférence. L’objectif des Nocturnes de l’Histoire est de promouvoir une diffusion large du savoir historique en rendant accessibles les résultats de la recherche au public le plus large.

Lors de cette soirée, le public pourra découvrir ou redécouvrir un film en lien direct avec les bâtisseurs du château d’Eu. Il s’agit de L’Assassinat du duc de Guise de Jacques Calmette et Charles Le Bargy, d’après un récit d’Henri Lavedan. Cette œuvre de 1908 est le premier film de l’histoire de cinéma pour lequel une bande originale a été spécialement créée par le compositeur Camille Saint-Saens.

D’une durée d’une vingtaine de minutes, la projection sera suivie d’une conférence de M. Benoit Basirico, spécialiste de la musique au cinéma. Benoit Basirico est fondateur du site Cinezik.fr dédié à la musique de film, chargé de cours à l’Ecole des Arts de la Sorbonne (Paris 1) et à l’UFR Arts & Médias de l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), concepteur de Podcasts sur Cinezik Radio.

Pièce cinématographique d’André Calmettes et Charles le Bargy sur une musique de Camille Saint-Saens.

Projection suivie d’une conférence de Benoît Basirico sur la naissance de la musique du film originale et du cinéma sonore.

Pour sa première participation aux Nocturnes de l’histoire, le musée Louis-Philippe organise une projection-conférence. L’objectif des Nocturnes de l’Histoire est de promouvoir une diffusion large du savoir historique en rendant accessibles les résultats de la recherche au public le plus large.

Lors de cette soirée, le public pourra découvrir ou redécouvrir un film en lien direct avec les bâtisseurs du château d’Eu. Il s’agit de L’Assassinat du duc de Guise de Jacques Calmette et Charles Le Bargy, d’après un récit d’Henri Lavedan. Cette œuvre de 1908 est le premier film de l’histoire de cinéma pour lequel une bande originale a été spécialement créée par le compositeur Camille Saint-Saens.

D’une durée d’une vingtaine de minutes, la projection sera suivie d’une conférence de M. Benoit Basirico, spécialiste de la musique au cinéma. Benoit Basirico est fondateur du site Cinezik.fr dédié à la musique de film, chargé de cours à l’Ecole des Arts de la Sorbonne (Paris 1) et à l’UFR Arts & Médias de l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), concepteur de Podcasts sur Cinezik Radio.

Pièce cinématographique d’André Calmettes et Charles le Bargy sur une musique de Camille Saint-Saens.

Projection suivie d’une conférence de Benoît Basirico sur la naissance de la musique du film originale et du cinéma sonore. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:00:00

fin : 2024-03-27

Salle du Carosse Château-Musée Louis-Philippe Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie chateau-musee@ville-eu.fr

L’événement Les nocturnes de l’histoire au Musée Louis-Philippe Ciné-conférence | Projection du film L’assassinat du Duc de Guise Eu a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers