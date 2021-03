Paris Chez soi / at home Paris Les Nocturnes de l’Histoire « à la lumière d’une vie » Chez soi / at home Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Nocturnes de l’Histoire « à la lumière d’une vie » Chez soi / at home, 31 mars 2021-31 mars 2021, Paris. Les Nocturnes de l’Histoire « à la lumière d’une vie »

Chez soi / at home, le mercredi 31 mars à 18:30

L’intérêt pour les biographies historiques ne s’est jamais démenti auprès du grand public. Mais les universitaires ont longtemps délaissé l’exercice, perçu comme relevant de l’anecdotique et du futile.

Depuis les années 1980, ceux-ci relèvent à nouveau « le pari biographique ». La parution en janvier 2020 de Pierre Vidal-Naquet, une vie, aux éditions de La découverte, offrira l’opportunité de réfléchir à l’exercice avec son auteur François Dosse et la participation d’historiens des quatre périodes, d’enseignants du secondaire, d’étudiants et de doctorants en histoire. Il s’agira de se demander ce que signifie écrire l’Histoire « à la lumière d’une vie ».

Entrée libre

Les « Nocturnes de l’Histoire » dont l’objectif est de promouvoir la diffusion du savoir historique au plus grand nombre vont se dérouler, sous forme d’un webinaire, le 31 mars prochain. Chez soi / at home Chez soi / at home Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T18:30:00 2021-03-31T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chez soi / at home Adresse Chez soi / at home Ville Paris