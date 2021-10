Les Nocturnes de l’éveil culturel dès la naissance Autre lieu, 22 novembre 2021, Genève.

Programme ——— * **22 novembre 2021, 19h, Le Commun** **”Encourager la participation culturelle des enfants de 0 à 4 ans”**: Prises de parole et table ronde, organisés par Pro Enfance, la plateforme romande pour l’accueil de l’enfance, en lien avec le Réseau national _Lapurla, les enfants explorent_. Inscription: [[www.facebook.com/proenfance](www.facebook.com/proenfance)](www.facebook.com/proenfance) * **23 novembre 2021, 19h30, Manège en Ville** **”L’éveil artistique et culturel de l’enfant à l’art: un enjeu de justice sociale”**: Conférence avec Samah Karaki, docteure en Neurosciences, fondatrice du Social Brain Institute. Inscription: [[culture@ville-ge.ch](mailto:culture@ville-ge.ch)](mailto:culture@ville-ge.ch) * **24 novembre 2021, dès 18h, Le Commun** **”Visites insolites”**: Des parcours insolites d’une durée de 30 minutes viendront bousculer “le regardeur” pour faire émerger la richesse des représentations. * **25 novembre 2021, 19h30, Manège en Ville** **”Prendre soin des bébés, c’est prendre soin de la société: pour une politique culturelle des tout-petits dans le lien à leurs parents”**: Conférence avec Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, experte de l’enfance et de la famille. Inscription: [[rd.sdpe@ville-ge.ch](mailto:rd.sdpe@ville-ge.ch)](mailto:rd.sdpe@ville-ge.ch) En marge des Nocturnes, l’exposition _Une oeuvre, mon doudou et moi_, se déroule au Commun du 29 octobre au 28 novembre 2021. Plus d’infos: [www.maisondelacreativite.ch](https://maisondelacreativite.ch/) Les Nocturnes de l’éveil culturel dès la naissance sont soutenues par le [Département de la cohésion sociale et de la solidarité](https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite) (DCSS) et le [Département de la Culture et de la transition numérique](https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-culture-transition-numerique) (DCTN) et co-organisées avec les communes partenaires, [commune de Meyrin](https://www.meyrin.ch/fr) et [commune de Vernier](http://www.vernier.ch/fr/), la [Maison de la créativité](https://maisondelacreativite.ch/), [Pro Enfance](https://www.proenfance.ch/), [Lapurla](https://www.lapurla.ch/home) et l’[Association kaléidoscope](https://www.kaleidoscope-asso.com/). Elles s’inscrivent dans la politique transversale de promotion des droits de l’enfant portée par la Ville de Genève. Plus d’informations: [Les Nocturnes de l’éveil culturel dès la naissance – flyer](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-10/nocturnes-eveil-culturel-flyer-2.pdf) ### Adresses Le Commun Rue des Bains 28, 1205 Genève Manège en Ville Rue Julienne-Piachaud 4, 1204 Genève

Gratuit

Les Nocturnes, ce sont quatre soirées se déroulant du 22 au 25 novembre 2021, qui permettent d’aborder ensemble et sous différents angles le rôle joué par l’éveil culturel et artistique.

